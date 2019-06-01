رياضة | 4 قرارات نارية لاتحاد الكرة المغربي بشأن أزمة مباراة الوداد والترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 قرارات نارية لاتحاد الكرة المغربي بشأن أزمة مباراة الوداد والترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن قراراته، بعد الاجتماع الذي جمع بين الجامعة الملكية المغربية واتحاد الكرة المغربي منذ قليل، وذلك بعد الأحداث في مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قرارات اتحاد الكرة المغربي كالتالي :-

- مساندة لا مشروطة من الجامعة للوداد الرياضي في هذة النازلة.

- مراسلة الفيفا في النازلة معززة بكل الاعتراضات والوثائق.

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- اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي.

- التحضير لاجتماع الكاف المقرر يوم 4 يونيو.

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يذكر أن الوداد البيضاوي المغربي قد انسحب من مباراة فريقه ضد الترجي التونسي بالأمس، بعد إلغاء هدف لمصلحته في الدقيقة 58 من الشوط الثاني في اللقاء.