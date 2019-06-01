رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول (0) - (0) توتنهام – التغطية الخاصة bEiN SpOrTs YoUtUbE

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موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

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القنوات : بي ان سبورت 1 وبي ان سبورت 3

المعلق : رؤوف خليف وحفيظ دراجي

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية