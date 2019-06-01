رياضة | دقيقة حداد على روح نجم ريال مدريد السابق قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دقيقة حداد على روح نجم ريال مدريد السابق قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) قرر الوقوف ​دقيقة حداد قبل بداية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول​ وتوتنهام التي يحتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية بأنه ستكون هناك دقيقة صمت قبل بداية اللقاء المرتقب حدادًا على وفاة الإسباني خوسيه أنطونيو رييس نجم آرسنال وريال مدريد السابق عن عمر ناهز الـ 35 عام بسبب حادث سير.

يذكر أن رييس لعب 3 مواسم لآرسنال بين عامي 2004 و2007 وتوج معه بلقب الدوري الإنحليزي الممتاز، كما شارك في 21 مباراة مع المنتخب الإسباني وسجل له 4 أهداف.