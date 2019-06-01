رياضة | "إيمري" مصدوم لوفاة نجم ريال مدريد السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إيمري" مصدوم لوفاة نجم ريال مدريد السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال عن صدمته عقب وفاة لاعبه السابق خوسيه أنتونيو رييس عقب تعرضه لحادث سير في إسبانيا.
وقال إيمري على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر :"لا اصدق هذه الاخبار، حزن عميق ينتابني بعد سماع هذا الخبر المأساوي".
وأضاف: "لن أنسى أبدًا سحرك وابتسامتك خوسيه، إنه لشرف لي أن أكون بجانبك يوماً ما في السابق، عناق كبير وكل التعازي للعائلة والأصدقاء والأندية التي مثلتها في السابق".