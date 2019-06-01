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رياضة | "إيمري" مصدوم لوفاة نجم ريال مدريد السابق

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أعرب أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال ​عن صدمته عقب وفاة لاعبه السابق ​خوسيه أنتونيو رييس​ عقب تعرضه لحادث سير في ​إسبانيا.

وقال إيمري​ على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر :"لا اصدق هذه الاخبار، حزن عميق ينتابني بعد سماع هذا الخبر المأساوي".

وأضاف: "لن أنسى أبدًا سحرك وابتسامتك خوسيه، إنه لشرف لي أن أكون بجانبك يوماً ما في السابق، عناق كبير وكل التعازي للعائلة والأصدقاء والأندية التي مثلتها في السابق".

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