رياضة | "إيمري" مصدوم لوفاة نجم ريال مدريد السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إيمري" مصدوم لوفاة نجم ريال مدريد السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال ​عن صدمته عقب وفاة لاعبه السابق ​خوسيه أنتونيو رييس​ عقب تعرضه لحادث سير في ​إسبانيا.

وقال إيمري​ على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر :"لا اصدق هذه الاخبار، حزن عميق ينتابني بعد سماع هذا الخبر المأساوي".

وأضاف: "لن أنسى أبدًا سحرك وابتسامتك خوسيه، إنه لشرف لي أن أكون بجانبك يوماً ما في السابق، عناق كبير وكل التعازي للعائلة والأصدقاء والأندية التي مثلتها في السابق".