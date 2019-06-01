انت الان تتابع تفاصيل خبر "كاس" تحدد موعد الحكم بانتخابات اتحاد الكرة العراقي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 06:51 مساءً - أكدت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، المختصة بفض النزاعات الرياضية، أنها ستصدر حكمها النهائي فيما يخص الطعن والشكوى بانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، التي جرت في 31 مايو 2018، في أغسطس المقبل.

وعلى مدار يومين كاملين، استمعت المحكمة لشهادة المعترضين العراقيين، الذين مثلهم عدد من اللاعبين الدوليين السابقين بحضور عدنان درجال، وعلاء كاظم، ونشأت أكرم، ويونس محمود، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الأندية ولجان الاتحاد العراقي السابقين.

ويتولى محامون من إيطاليا مهمة الدفاع عن قضية المعترضين، في حين يدافع المحامي نزار أحمد من طرف الاتحاد العراقي للعبة.

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وحاول كل طرف الإيحاء بأنه سيخرج منتصراً؛ إذ ساد تفاؤل كبير بين المعترضين العراقيين، بعد الإدلاء بالشهادة أمام المُحكم البريطاني فيليب ساندس، الذي أكد بأنه يعرف كل شيء عن الأحداث في العراق والحياة الرياضية هناك.

في الجهة المقبلة، أبدى المستشار القانوني للاتحاد العراقي للعبة، والمحامي الموكل بالدفاع عن القضية أمام (كاس)، ثقته الكبيرة بقرار المحكمة، مؤكداً في السياق ذاته أن الانتخابات لن تُعاد، على حد قوله.

وتتضمن الشكاوى التي تقدم بها المعترضون إلى محكمة كاس الدولية ثلاث قضايا؛ الأولى تتعلق بتأجيل الانتخابات، التي سبقت موعد إقامتها (31 مايو 2018)، في حين تتعلق الثانية بالشكوى الجماعية الموقعة من 11 شخصاً ضد إجراءات الانتخابات ونتائجها.

أما الثالثة فتخصّ القضية الانضباطية المرفوعة ضد عدنان درجال من قبل مستشار الاتحاد القانوني، التي قضت بإصدار عقوبات عليه بمحررات رسمية "مزورة" باسم أعضاء لجنتي الانضباط والاستئناف، لا أساس لها من الوجود، وهي صادرة من الاتحاد وبتوقيع أمين سره.