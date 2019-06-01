رئيس الكاف: مفزوع مما حدث في نهائي دوري الأبطال

قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد، إنه يشعر بالفزع مما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي.

وتُوجَ الترجي التونسي بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي بعد توقف المباراة أمام الوداد لوقت طويل بسبب رغبة عناصر الوداد في الاحتكام لتقنية الفيديو والتي كانت مُعطلة في هذه المباراة بعد أن ألغى الحكم بكاري جاساما هدفًا صحيحًا لبطل المغرب.

وقال أحمد أحمد من خلال تصريحات لصحيفة هسبورت: "أشعر بالفزع مما حدث في النهائي، لقد أبرمنا اتفاقًا مع شركة من أجل استخدام الـVAR في هذه المباراة لكن الشركة أخبرتنا ف آخر لحظة أن الـVAR لا يعمل."

وأضاف رئيس الكاف أن الوداد قد تعرض للظلم في هذه المباراة .

ووجه أحمد أحمد الدعوة من أجل عقد اجتماع مكتب تنفيذي لمناقشة أحداث هذه المباراة.