صلاح: أتمنى ألا أصاب مجددًا في نهائي الأبطال

قال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إن فريقه سيكون أكثر خبرة وثقة عندما يلاقي توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيدًا في الوقت ذاته بالفريق اللندني وأحقيته في الوصول لهذه المرحلة.

وصرح صلاح في حوار مع الأسطورة الإنجليزي جاري لينيكر عبر قناة بي تي سبورت البريطانية: "في العام الماضي، عشت لحظات سوداء بعد إصابتي في المباراة النهائية ضد ريال مدريد، وكنت محبطًا، لأن النهاية كانت صعبة بعد موسم رائع، وبعد ما قدمته وما قدمه الفريق، وبدأت أفكر في مدى جاهزيتي للمشاركة مع منتخب بلادي في كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا، لقد جال كل ذلك بخاطري، وكان كل شيء أسود أمامي".

البكاء على الماضي

وأضاف "كنت أقول لنفسي اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا فرصة لا تتكرر كثيرا، ولكن في اليوم التالي أصبحت أكثر هدوءًا وترسخ في ذهني أن الأمر بيدي، ويجب أن أحاول مجددًا اللعب في نهائي الأبطال، وأنه يجب ألا أقضي حياتي في البكاء على الماضي".

وتابع المهاجم المصري "أعتقد أننا أكثر خبرة والفريق بات لديه ثقة أكبر، سنخوض مباراة يكفينا فيها الفوز بهدف لنتوج باللقب، ولكن النهائي مباراة واحدة، لذا يجب أن نكون جاهزين فنيا وذهنيا".

وأشار "توتنهام يستحق الوصول للنهائي، لقد قدم أداء مميزا وتجاوز أندية كبيرة في قبل النهائي ودور الثمانية".

حلم الصغر ولعنة مايو

واستطرد ضاحكًا: "لا أتخيل سوى صورة واحدة، وأتمنى ألا أتعرض للإصابة مجددًا، شهر مايو دائما ما يكون صعبًا، لقد تعرضت بالفعل لإصابة قوية في الرأس، وابتعدت عن مواجهة برشلونة، لقد كنت أكثر عصبية وأنا أتابعها في المدرجات، لأنه يجب أن تتقبل أنه ليس بإمكانك فعل شيء، أما في الملعب تكون أكثر هدوءًا لأنه بإمكانك أن تحقق شيئا".

وأردف "لم أخطط للعب في نهائي دوري الأبطال، ولكنه حلم لي منذ الصغر، والآن أخوض النهائي للعام الثاني على التوالي، فهو إنجاز كبير".

منافسة ماني

وتطرق محمد صلاح للحديث عن مسيرته في الموسم المنتهي من الدوري الإنجليزي، قائلا: "مستعد لمنافسة أي لاعب على لقب الهداف، وسعيد للغاية لفوزي بالجائزة للمرة الثانية، وبالتأكيد ساديو ماني يستحقها، لقد قدم كل منا موسمًا رائعًا، وشعور طبيعي أن يشعر كل منا بالإحباط عندما يسجل الآخر أهدافًا أكثر، إلا أننا نتنافس بطريقة رائعة وليست سيئة".

وواصل: "كنا قريبين للغاية من الفوز بلقب الدوري، ولكن إذا فشلنا في المحاولة الأولى سنحاول مجددا في الموسم المقبل، ففي الموسم الماضي كنا ننافس على دوري الأبطال، وفي الموسم قبل الماضي لم يكن الفريق مؤهلا بقوة للمنافسة على الدوري الإنجليزي بل تأهل لنهائي يوروبا ليج، أما في الوقت الحالي بات الفريق أكثر قوة وجاهزية، فالمنافسة على بطولتين كبيرتين بحجم البريميير ليج ودوري الأبطال ليس أمرا سهلا".

تغيير العقلية

واستعاد محمد صلاح ذكريات مسيرته الاحترافية التي بدأت بصفوف بازل السويسري والصعاب التي واجهها مع تشيلسي وقرار رحيله إلى إيطاليا ليلعب بصفوف فيورنتينا وروما ثم عودته مجددا للدوري الإنجليزي.

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وقال صلاح: "جئت من مصر إلى سويسرا لأجد الثقافة مختلفة تمامًا من حيث الالتزام والجدية واحترام الوقت، ففي مصر كنت أنام الساعة 6 صباحا، أعتقد لو فعلت ذلك في سويسرا لما كنت أبقى في أوروبا".

وأضاف: "وجدت صعوبة كبيرة في اللغة، لأنني لم أكن أجيد الإنجليزية لذا قررت أن أتعلم وكنت مضطرًا لتغيير عقليتي، فالتدريب في مصر قد تخوضه متعبًا أو مرهقًا ولكن في أوروبا هذا الأمر غير مقبول، لذا تغيرت من اللحظة الأولى سعيا للنجاح وكنت مستعدًا لفعل أي شيء لأكون شخصًا ولاعبًا أفضل، وإلا سأعود إلى مصر".

تجربة تشيلسي

وأضاف: "بعد عام ونصف انتقلت إلى تشيلسي وكان التغيير كبيرًا لقد انضممت إلى فريق يضم نجومًا كبار، بعضهم كنت أعشقهم وأنا طفل صغير، ومع ذلك لعبت مع الفريق في أول 6 أشهر، ولكن في الأشهر الستة التالية ابتعدت عن الملعب".

وأردف: "عشت أوقاتًا صعبة، لذا قلت لنفسي لابد أن أرحل، لأنني نجم في مصر، والجميع ينتظر مشاركتي في المباريات، وتأثرت نسبيًا بضغوط وسائل الإعلام التي تعرضت لها يوميا، ولم أتمكن من التعامل معها، لقد كنت شابًا عمره 22 عامًا فقط".

ضغوطات المصريين

وتابع صلاح: "في مصر مئات الملايين يتطلعون إلي في الوقت الذي يتردد عني أشياء عديدة، ومعظم الوقت تترد أقاويل وأنباء كاذبة ويختلقون قصصًا من وحي خيالهم، لا أعرف لماذا، لذا تألمت بسببها، ولكن قلت لنفسي إنها أهم لحظة لكي أتعلم وأطور مسيرتي وشخصيتي وعقليتي، وكانت اللحظة الأصعب في مشواري".

دور سباليتي

وكشف هداف الدوري الإنجليزي "في روما الضغوط هناك كبيرة لأن أجواء النادي مجنونة، ولكن تجاوزتها في الموسم الثاني لي مع الفريق، وكان يقال أنني أعاني من مشكلة في إنهاء الفرص، لذا استأجرت منزلًا وقمت بتصميم ملعب ومرمى به 4 فتحات في الزوايا الأربعة وأتدرب عليه يوميا، وكان المدرب لوشيانو سباليتي يساعدني كثيرًا، فهو لا يعلم كم أحبه".

وقال صلاح: "قرار الانضمام إلى ليفربول لم يكن صعبًا، ولكن العودة إلى الدوري الإنجليزي تحتاج لتركيز ذهني وعقلية صافية، فلم أحدد فريقا بعينه أريد الانضمام إليه بعد الرحيل عن تشيلسي، وبمجرد علمي بعرض ليفربول وافقت على الفور".

دعم كلوب

وأضاف: "رغم ما قيل حينها بأنني لست مؤهلا للعب في البريميير ليج، كما نادى البعض بعدم عودتي مجددا إلى إنجلترا وتنبأوا بأني لن أكرر النجاح الذي حققته مع روما لأن إيقاع الدوري الإيطالي بطئ، ولكن ترسخ بداخلي أنني لاعب الدوري الإنجليزي وسأعود وسأنجح بالتأكيد".

وكشف "لم أنضم لليفربول للفوز بكل شيء، ولكن كان تركيزي على تحقيق إنجاز ما يثبت خطأ من انتقدني وللرد على الكثير مما قيل في حقي، لقد حققت أرقاما قياسية وفزت بالحذاء الذهبي مرتين وفزت بجائزة أفضل لاعب، لقد ساعدني يورجن كلوب كثيرا داخل الملعب وخارجه، ونتبادل الحديث سويا على مدار عامين وساعدني على تطوير أدائي".

واختتم محمد صلاح: "أحرص في وقت الفراغ على الابتعاد نسبيًا عن ضغوط كرة القدم، وأقضي الوقت بالبقاء في المنزل والقراءة ولعب البلاي ستيشن ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة".