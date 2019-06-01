تركي آل شيخ ينشر فيديو خلال مقابلة بن سلمان بالسيسي

قام المستشار تركى آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري ،ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بنشر مقطع فيديو خلال مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ملك السعودية محمد بن سلمان

نشر آل شيخ مقطع فيديو خلال صفحته الرسمية عبر " الفيسبوك" مدته 13 ثانية ظهر خلالها مقابلة بين ملك السعودية محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن خلاله يظهر العلاقة القوية بين بن سلمان والسيسي .

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وذلك على هامش انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة