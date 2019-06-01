لوريس يطمح إلى تكرار إنجاز كاسياس ونوير

سيكون الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى منتخب الديوك وفريق توتنهام الإنجليزي، على أعتاب تسجيل اسمه بحروف من نور، ضمن قائمة ذهبية للحراس العظماء بتاريخ كرة القدم.

ويحمي لوريس، عرين فريقه توتنهام ضد هجوم ليفربول الكاسح، مساء اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويسعى لوريس لأن يصبح ثالث حارس مرمى في العالم يجمع بين لقبي كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، في إنجاز لم يحققه سوى الثنائي، الإسباني إيكر كاسياس والألماني مانويل نوير.

وفاز كاسياس بلقب كأس العالم مع الماتادور الإسباني خلال عام 2010 بجنوب أفريقيا، ثم توج مع الفريق الملكي بلقب دوري الأبطال عام 2014، في نهائي تاريخي أمام أتلتيكو مدريد.

وكرر العملاق مانويل نويل، نفس الإنجاز عندما توج مع الماكينات الألمانية بمونديال 2014 بالبرازيل، بعد عام من تتويجه بالكأس ذات الأذنين رفقة العملاق البافاري بايرن ميونخ، على حساب بوروسيا دورتموند.

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وتحدث لوريس في ذلك الشأن بقوله "الفوز بلقب كأس العالم مع بلادي كان إنجازًا مذهلًا ولكنه لم يكن ممكنًا بدون مساعدة زملائي".

وأضاف "نفس الأمر ينطبق على لقب دوري أبطال أوروبا، لا يمكن أن أتوج به بدون زملائي بالفريق".

يشار إلى أن لوريس شارك هذا الموسم مع السبيرز في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي، وخرج في 12 مباراة بشباك نظيفة.

كما حمى لوريس، عرين الفريق اللندني في 10 مباريات بدوري الأبطال، وخرج في 4 مباريات بشباك نظيفة.