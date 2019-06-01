شكرا لقرائتكم ليفربول ينشد اللقب السادس...وتوتنهام يتطلع إلى دخول سجل الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 15:41

مدريد -أ ف ب -هو تتويج لكرة القدم الإنكليزية. يتواجه ليفربول مع توتنهام في نهائي "بريطاني" لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم اليوم (السبت) على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد، بعد تأهلهما بشق النفس أمام برشلونة الاسباني وأياكس امستردام الهولندي.



يبحث ليفربول مع مدربه الفذ الألماني يورغن كلوب عن لقبه السادس في المسابقة وتوتنهام مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المطلوب بقوة من أبرز الأندية الأوروبية، عن لقبه الأول.

يعول ليفربول على الثلاثي الهجومي الضارب المؤلف من المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو وقلب الدفاع العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك، لتعويض خسارته في نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد الإسباني، فيما يأمل توتنهام أن يكون مهاجمه الدولي هاري كاين في لياقته بعد عودته من إصابة ابعدته سبعة أسابيع.

هذا النهائي السابع بين فريقين من بلد واحد وجميعها منذ العام 2000. فاز ريال مدريد الإسباني على فالنسيا (2000) وأتلتيكو مدريد (2014 و2016)، ميلان الإيطالي على يوفنتوس بركلات الترجيح (2003)، وبايرن ميونيخ على بوروسيا دورتموند في 2013، فيما كان النهائي الإنكليزي الوحيد في 2008 عندما فاز مانشستر يونايتد على تشلسي بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما 1-1 في موسكو.

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كما أن هذا النهائي الخامس يقام في مدريد بعد 1957، 1969، 1980 و2010، وكلها أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو التابع لريال مدريد، والثامن تستضيفه إسبانيا، فيما يستقبل ملعب أتلتيكو مدريد نهائي (السبت).

التقى الفريقان مرة واحدة في المسابقات الاوروبية في نصف نهائي كأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ حاليا) لموسم 1973، ففاز ليفربول ذهابا 1-صفر على أرضه ورد توتنهام إيابا 2-1، بيد أن الأول تأهل بفارق الهدف الذي سجله خارج ارضه، ثم أحرز اللقب ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني، وكان النهائي الوحيد الذي جمع الفريقين كان في كأس الرابطة الانكليزية عام 1982 على ملعب ويمبلي، عندما قلب ليفربول تأخره وفاز 3-1 بعد التمديد، وتواجه الفريقان في 170 مباراة في مختلف المسابقات، ففاز ليفربول 79 مرة مقابل 48 لتوتنهام و43 تعادلا.

ويأمل توتنهام في أن يصبح سادس فريق يحرز الألقاب القارية الثلاثة بعد يوفنتوس الإيطالي، أياكس الهولندي، بايرن ميونيخ الألماني، وتشلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزيين.

وهذا النهائي القاري الـ21 لليفربول. إلى مشاركاته الثماني في المسابقة الأهم، أحرز كأس الاتحاد الاوروبي ثلاث مرات (1973 و1976 و2001) وخسر نهائي 2016، خسر نهائي كأس الكؤوس في 1966 وشارك خمس مرات في الكأس السوبر ومرتين في كأس أوروبا/أميركا الجنوبية.