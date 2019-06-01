شكرا لقرائتكم مشاركة كاين في النهائي رهن قرار اللحظة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 15:35

مدريد -أ ف ب -كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنكليزي أنه سينتظر حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ القرار بشأن مشاركة مهاجمه هاري كاين المتعافي حديثا من الإصابة، في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد ليفربول السبت.



ويغيب الهداف كاين (25 عاما) عن صفوف فريقه منذ تعرضه لإصابة في الكاحل في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية في نيسان/أبريل. لكنه أكد هذا الأسبوع جاهزيته للمشاركة في النهائي الذي يسعى فيه فريقه الى إحراز لقبه الأول في المسابقة القارية الأم.

وبعدما أبدى في تصريحات سابقة تفاؤله بقدرة كاين على خوض النهائي على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد، بدا بوكيتينو مترددا بشأن ذلك ، اذ أجاب على سؤال عن مشاركة قائد خط هجومه "لا أعرف. تتبقى لنا حصة تدريبية واحدة وعندها سنكون قادرين على اتخاذ القرار".

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وتابع "لن يكون سهلا اتخاذ قرار، لدينا كل المعلومات ونعرف كل تفصيل. لمحاولة الفوز، يمكنك أن تستخدم فقط 11 لاعبا (في التشكيلة الأساسية)، وهذا هو أصعب قرار".

وفي غياب كاين، عوّل بوكيتينو على آخرين في خط الهجوم مثل الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، والبرازيلي لوكاس مورا الذي منح الفريق بطاقة النهائي بتسجيله "هاتريك" الفوز على أياكس الهولندي في إياب نصف النهائي (3-2)، بعدما كان فريقه قد خسر ذهابا على أرضه 1-صفر.

وتابع الأرجنتيني الباحث عن لقبه الأول مع الفريق الذي يشرف عليه منذ 2014 "نتحدث عن قيمة اللعبة. حصلت أمور عدة في إنكلترا، العديد من المشاكل، اليوم سيتابعنا مليار مشاهد، وأمامنا فرصة لإظهار قيمة كرة القدم".