عضو جديد ينضم لاجتماع الأهلى الطارئ...

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جدة - عمرو شويل لحق رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، لاجتماع مجلس الادارة المنعقد حاليا بمقر الجزيرة من أجل مناقشته في عدة أمور خاصة بالنشاط الرياضي وتشكيل الأجهزة الفنية بالنشاط الرياضي.

ويبحث مجلس الأهلي مناقشة عدة أمور أبرزها تحديد موقف النادي من استكمال بطولة الدوري الممتاز بعد قرار المجلس الجمعة قبل الماضية بعدم استكمال المسابقة حال تأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا المقبلة.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الأهلي قراراته بعد قليل.