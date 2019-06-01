شكرا لقرائتكم لا وقت للراحة .. جلال يحدد موعد سفر الزمالك للإسكندرية لمواجهة الحرس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد خالد جلال المدير الفنى للزمالك عصر غدا الأحد موعدا للانتظام فى معسكر مغلق فى الإسكندرية استعدادا لمواجهة حرس الحدود بعد غد الإثمين فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. ويخوض الزمالك تدريبه الأخير غدا بالاسكندرية بعد تناول وجبة الإفطار استعدادا لمواجهة حرس الحدود بعدما تراجع الجهاز الفني عن الانتظام في معسكر مبكر قبل المباراة حيث يمارس الفريق مرانه بشكل طبيعى على ملعبه مساء اليوم السبت. ويستضيف ملعب فندق الإقامة تدرب الزمالك بناءً على طلب خالد جلال المدير الفني الجديد.

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