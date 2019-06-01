شكرا لقرائتكم كيف أحتفل ثنائى الزمالك برحيل جروس فى مطعم جامعة الدول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم إعلان عدد كبير من جماهير نادي الزمالك، حزنها الشديد، بعد رحيل السويسرى كريستيان جروس، عن تدريب القلعة البيضاء لكن الوضع كان مختلفا لدى بعض اللاعبين الذين أبدوا سعادة كبيرة برحيل الخواجة.

وكان على رأس السعداء برحيل جروس عن الزمالك، الثنائى أحمد مدبولى ومحمد عنتر فى ظل خروج اللاعبان من حسابات المدير الفنى نهائيا طوال فترة تولية المسئولية الفنية.

وشهدت الساعات الماضية، تواجد مدبولى وعنتر فى أحد مطاعم شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين للاحتفال برحيل جروس، الذى أعاد الثنائى للحياة الكروية مرة أخرى، داخل نادي الزمالك لإمكانية مشاركتهما فى المباريات فى ظل رفض الخواجة القاطع الاعتماد عليهم طوال فترة وجوده.