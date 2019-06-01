شكرا لقرائتكم من الجماهير المصرية لـ"تذكرتى" : فرحانين باللى عملتوهلنا .. يارب بطولة ناجحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نالت الشركة المنفذة لتطبيق "تذكرتى" الخاص ببيع وحجز تذاكر مباريات بطولة امم افريقيا 2019، إشادة واسعة من جانب الجماهير المصرية التى تفاعلت مع التجربة بتسجيل بياناتها على الموقع للحصول على الـfan id وتذاكر البطولة والدفع الإلكترونى للحصول على التذاكر.

ومن المقرر تستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة امم افريقيا 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

توصيل التذاكر "دليفري"

شركة تذكرتى أعلنت أن السيستم ونظام حجز تذاكر بطولة امم افريقيا 2019 يتضمن خدمة الـ"دليفرى" لتوصيل الـ fan id والتذاكر إلى البيت، تيسيراً على المشجعين وراحتهم، كما أعلن مسئولو شركة تذكرتى تأمين الموقع الذى تم طرحه مؤخراً لحجز وبيع تذاكر بطولة امم افريقيا بوسائل تأمين قوية منعا لأى عملية قرصنة على الموقع.

الحفاظ على سرية بيانات الجماهير

كشف مسئولو الشركة أن تأمين الموقع ضد القرصنة هدفه الحفاظ على سرية بيانات الجماهير، خاصة التى ستقوم بإدخال أرقام البطاقات الائتمانية للدفع الإلكترونى نظير الحصول على تذاكر امم افريقيا 2019

تذكرتى

ردود فعل الجماهير

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قال أيمن صلاح الغزالى حرب، أحد المشجعين، على صفحته بفيس بوك، من واقع تجربتى بالحصول على تذاكر بطولة أمم افريقيا من خلال موقع تذكرتى، لازم أقول شكرا لكل واحد ساهم فى المنظومة دى.. شباب هايل .. معاملة ممتازة.. إن شاء الله تبقى بطولة ناجحة.. شكرا مجموعة عمل تذكرتى".

كما عبر مشجع آخر يدعى محمد مصطفى عن سعادته وإعجابه بالطريقة الجديدة للحصول على التذاكر قبل بطولة أمم افريقيا بعدما حصل على التذاكر من المنفذ المخصص بنادى الشمس بمصر الجديدة، وكتب على صفحته عبر فيس بوك، "مبسوط بنظام تذكرتى.. مكان التسليم واسع ومكيف واستقبال جميل.. ومدة الانتظار دقيقة والخدمة 5 نجوم.. الحصول على الـfan id مجانا ودفع ثمن التذكرة عبر نظام فورى يتم بدون زيادة أو عمولة.. حاجة تشرح القلب يارب كل حاجة فى بلدنا تكون بالنظام دا".

تذكرتى

المتطوعين

خصصت الشركة المنفذة لتطبيق تذكرتى أعدادا كبيرة من المتطوعين لمساعدة الجماهير فى الوصول لمقاعدهم فى مدرجات مباريات بطولة أمم افريقيا 2019، وقررت الشركة تخصيص عدد من المتطوعين لاستقبال الجماهير أثناء دخولهم للملاعب، وسيتم اصطحابهم إلى المقاعد على حسب الأرقام المكتوبة على التذاكر، لتسهيل وصولهم قبل دقائق من انطلاق المباريات.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا قد حددت منافذ استلام التذاكر والتى يقدم "اليوم السابع" قائمة كاملة بها:

منافذ البيع

الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس ).

الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس.

كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.