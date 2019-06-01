شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يحدد خارطة صفقات الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى أن ناديه يسعى لتكوين دكة بدلاء قوية فى الموسم الجديد تكون سلاحه طوال مباريات البطولة . وقال أشرف عامر: "لقد عانينا هذا الموسم من الاصابات التى خطفت أبرز نجومنا مثل عامر عامر ومحمد رجب وأحمد دويدار وتأثرت نتائج الفريق بالغيابات لذا نسعى للتعاقد مع صفقات قوية لتقديم موسم مميز". وأضاف : " طموحنا فى الموسم الجديد المربع الذهبى لاسيما فى وجود مختار مختار المدير الفنى الكفء واللاعبين المتميزين فى هيكل الفريق". Advertisements ويباشر الإنتاج الحربى تدريباته لمواجهة وادى دجلة والمقرر لها الاثنين المقبل فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري. وضمن الانتاج الحربى البقاء فى الدورى بعد التعادل الأخير مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للمسابقة. يذكر أن الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.

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