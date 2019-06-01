شكرا لقرائتكم الإيقاف يحرم الإنتاج من جهود غنام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب غنام محمد لاعب الإنتاج الحربي عن مباراة فريقه ضد وادى دجلة المقبلة بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة الزمالك ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة وادى دجلة والمقرر لها الاثنين المقبل فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري العام ونجح الانتاج الحربى فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة . Advertisements ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف . وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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