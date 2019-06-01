شكرا لقرائتكم مهاجم شبيبة الساورة وألميريا الإسباني ينافسان كودجو على تدعيم هجوم الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل مسئولو النادي الاهلي بين أكثر من لاعب أجنبي لارتداء القميص الأحمر خلال ميركاتو الصيف المقبل وبدأت إدارة النادي فتح خطوط اتصالات مع بعض هؤلاء اللاعبين.

ويتفاوض الاهلي مع بعض اللاعبين الأجانب والمحليين وفي الوقت الذى أقترب فيه عدد من هؤلاء اللاعبين من ارتداء القميص الأحمر أبتعد البعض الأخر عن الأهلي.

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من اللاعبين الذين دخلوا حسابات الاهلي خلال الفترة الماضية التوجولى كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى والتنزانى توماس أوليموانجو مهاجم فريق شبيبة الساورة الجزائرى والكونغولى تيفى بيفوما، لاعب فريق ألميريا الإسبانى والمعار له من فريق إسبانيول وغيرهم من اللاعبين الأجانب الذين تم عرضهم على إدارة النادى وهناك مفاوضات مع بعض اللاعبين، فيما توقفت المفاوضات مع البعض الآخر.

و هناك أيضاً أكثر من لاعب محلى أيضاً يرغب الأهلى فى ضمّه الصيف المقبل، منهم على فوزى ظهير أيمن فريق إنبى ومحمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى وإسلام جابر لاعب المقاصة ومحمد هلال لاعب دجلة.