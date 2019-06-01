“ضبط مباشر” جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم، ننشر لحضراتكم جميع ترددات القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي ينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم، حيث تعد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا اليوم من أكثر ما يبحث عنه الكثيرون، وذلك نظراً لنقل المباراة حصرياً في الشرق الأوسط من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفرة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

من المقر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت الموافق 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب واندا بمدينة مدريد.

وستكون مباراة ليفربول وتوتنهام منقولة عبر العديد من قنوات بي ان سبورت الرياضية في وجود عدد كبير من المعلقين، والذي سيكون كالتالي:

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية

beIN SPORTS 1 HD Arabia

القناة الصوتية الأولى : رؤوف خليف (من الملعب)

القناة الصوتية الثانية : خليل البلوشي

القناة الصوتية الأولى : رؤوف خليف (من الملعب) القناة الصوتية الثانية : خليل البلوشي beIN SPORTS 2 HD Arabia

القناة الصوتية الأولى : يوسف سيف

القناة الصوتية الثانية : علي محمد علي

القناة الصوتية الأولى : يوسف سيف القناة الصوتية الثانية : علي محمد علي beIN SPORTS 3 HD Arabia

القناة الصوتية الأولى : حفيظ دراجي

القناة الصوتية الثانية : عبد الصمد عبد الستار

القناة الصوتية الأولى : حفيظ دراجي القناة الصوتية الثانية : عبد الصمد عبد الستار beIN SPORTS 4 HD Arabia

القناة الصوتية الأولى : محمد بركات

القناة الصوتية الثانية : هيثم فاروق

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

نقدم لحضراتكم أهم ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر العديد من الأقمار الصناعية دون النايل سات، وذلك وفق الترددات التالية:

Idman TV Azerbaijan

AzerSpace 46°E – 11175 H 27500

AzerSpace 46°E – 11175 H 27500 CBC Sport HD Azerbaijan

AzerSpace 46°E – 11135 H 27500

AzerSpace 46°E – 11135 H 27500 Match TV Russia

Express 53°E – 12617 H 8122

Express 53°E – 12617 H 8122 Varzish Sport HD Tajikistan

NSS 57°E – 11565 H 10740

Yahsat 52°E – 11785 H 27500

NSS 57°E – 11565 H 10740 Yahsat 52°E – 11785 H 27500 IRIB TV 3 HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Intelsat 62°E – 11555 V 30000 Asr TV Afghanistan

YahSat 52°E- 10845 V 27500

YahSat 52°E- 10845 V 27500 Arezo TV HD Afghanistan

Yahsat 52°E – 12015 H 27500

كما سنقوم بمتابعة كافة الأخبار المتعلقة بالمباراة، وكذلك المزيد من القنوات الناقلة لأحداث المباراة مجاناً، وعرضها على حضراتكم أولاً بأول، فتابعونا.

نجح ليفربول في تقديم مباراة تاريخية أمام برشلونة خلال مباراة إياب الدور نصف النهائي من البطولة، وذلك عندما نجح في الفوز على برشلونة بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ويتأهل للمباراة النهائي بمجموعة المباراتين بنتيجة 4-3.