اخبار الرياضه

“ضبط مباشر” جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة وتوتنهام اليوم، ننشر لحضراتكم جميع ترددات القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في نهائي ، وهي المباراة التي ينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم، حيث تعد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا اليوم من أكثر ما يبحث عنه الكثيرون، وذلك نظراً لنقل المباراة حصرياً في الشرق الأوسط من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر

القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

من المقر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت الموافق 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب واندا بمدينة مدريد.

وستكون مباراة ليفربول وتوتنهام منقولة عبر العديد من قنوات بي ان سبورت الرياضية في وجود عدد كبير من المعلقين، والذي سيكون كالتالي:

Advertisements

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية

  • beIN SPORTS 1 HD Arabia
    القناة الصوتية الأولى : رؤوف خليف (من الملعب)
    القناة الصوتية الثانية : خليل البلوشي
  • beIN SPORTS 2 HD Arabia
    القناة الصوتية الأولى : يوسف سيف
    القناة الصوتية الثانية : علي محمد علي
  • beIN SPORTS 3 HD Arabia
    القناة الصوتية الأولى : حفيظ دراجي
    القناة الصوتية الثانية : عبد الصمد عبد الستار
  • beIN SPORTS 4 HD Arabia
    القناة الصوتية الأولى : محمد بركات
    القناة الصوتية الثانية : هيثم فاروق

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

نقدم لحضراتكم أهم ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر العديد من الأقمار الصناعية دون النايل سات، وذلك وفق الترددات التالية:

  • Idman TV Azerbaijan
    AzerSpace 46°E – 11175 H 27500
  • CBC Sport HD Azerbaijan
    AzerSpace 46°E – 11135 H 27500
  • Match TV Russia
    Express 53°E – 12617 H 8122
  • Varzish Sport HD Tajikistan
    NSS 57°E – 11565 H 10740
    Yahsat 52°E – 11785 H 27500
  • IRIB TV 3 HD Iran
    Intelsat 62°E – 11555 V 30000
  • Asr TV Afghanistan
    YahSat 52°E- 10845 V 27500
  • Arezo TV HD Afghanistan
    Yahsat 52°E – 12015 H 27500

كما سنقوم بمتابعة كافة الأخبار المتعلقة بالمباراة، وكذلك المزيد من القنوات الناقلة لأحداث المباراة مجاناً، وعرضها على حضراتكم أولاً بأول، فتابعونا.

نجح ليفربول في تقديم مباراة تاريخية أمام خلال مباراة إياب الدور نصف النهائي من البطولة، وذلك عندما نجح في الفوز على برشلونة بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ويتأهل للمباراة النهائي بمجموعة المباراتين بنتيجة 4-3.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا