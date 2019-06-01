كتب عبدالحكيم أبوعلم
تسود حالة من الترقب الشديد داخل النادي الأهلي اليوم؛ انتظارًا لموقف المجلس الطارئ في اجتماعه الذي يعقده برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي حاليًا، وفي غياب خالد الدرندلي أمين الصندوق الذي سافر لرحلة عمل خاصة خارج مصر.
وكشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، عن أن مجلس إدارة الأهلي يستمع حاليًا لتقرير كامل من اللجنة القانونية حول الأزمة وموقف النادي من هذا الأمر في ضوء ملف كامل تم إعداده علي مدى الأيام الماضية ما بين مراسلات مع إتحاد الكرة وأقراص مدمجة وتسجيلا صوتية وفيديو خاصة في ظل وجود اتجاه قوي للاستمرار في نفس موقف...
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأهلي يناقش الموقف القانوني للنادي قبل حسم القرار النهائي من مسابقة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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