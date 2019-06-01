بيدرو رودريغيز خامس لاعب يتوج بألقاب البطولات الأربع الكبرى

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اصبح الإسباني بيدرو رودريغيز مهاجم نادي تشيلسي الإنكليزي خامس لاعب ينجح في إحراز ألقاب البطولات الأربع الكبرى ، والتي تشمل لقب كأس العالم و كأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده، ولقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (اليوروبا ليغ) مع ناديه.

وكان بيدرو قد توج بلقب الدوري الأوروبي مع نادي تشيلسي عقب فوزه الكاسح على نادي أرسنال بأربعة اهداف لهدف ، و هي رابع بطولة ينال لقبها في مسيرته الكروية، بعدما سبق له ان نال مع نادي برشلونة الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا أعوام 2009 و 2011 و 2015 ، فيما حقق مع منتخب إسبانيا لقب كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا و كأس أمم أوروبا 2012 ببولندا و أوكرانيا.

هذا وتواجد بيدرو رودريغيز ضمن جيل برشلونة الذهبي خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2015 ، كما تواجد مع الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني الذي سيطر على الساحة الأوروبية والدولية ، إلا انه قرر ترك برشلونة في عام 2015 ، مقرراً الرحيل إلى إنكلترا من بوابة نادي تشيلسي ، ليواصل هوايته في إحراز الألقاب ويرفع رصيده من البطولات إلى 28 بطولة حتى الآن .

ألمانيان وإسبانيان حققوا ذات الإنجاز

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وقبل بيدرو نجح اربعة لاعبين في تحقيق إنجاز الرباعية ، منهم ثنائي ألماني يضم المدافع الاسبق يورغن كوهلر و لاعب الوسط اندرياس مولر ، بالإضافة إلى ثنائي إسباني يضم المهاجم فرناندو توريس و لاعب الوسط خوان ماتا.

واحرز كوهلر ومولر مع منتخب ألمانيا لقب كأس العالم 1990 بإيطاليا ، و بعدها بستة اعوام احرزا لقب كأس أمم أوروبا 1996 بإنكلترا، وكلاهما كان ضمن تشكيلة نادي يوفنتوس الإيطالي الفائز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1993 ، و بعدها انتقلا لنادي بروسيا دورتموند الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا عام 1997 على حساب يوفنتوس.

اما الثنائي الإسباني ماتا و توريس فكانا ضمن فريق تشيلسي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012 على حساب بايرن ميونيخ الألماني، ثم تواجدا معاً مع نفس الفريق الذي نال لقب مسابقة الدوري الأوروبي (اليوروبا ليغ) عام 2013 على حساب نادي بنفيكا البرتغالي، كما كان معاً في تشكيلة منتخب إسبانيا الذي حقق لقب كأس العالم 2010، ولقب كأس أمم أوروبا عام 2012 ، علماً ان توريس نال لقب دورة 2008 ايضا، وكان بطل النهائي بتوقيعه على هدف التتويج أمام ألمانيا ، بينما خوان ماتا فاز بلقب الدوري الأوروبي مرة ثانية مع مانشستر يونايتد عام 2017.

نجوم عجزوا عن إحراز اللقب الرابع

وهناك قائمة طويلة من اللاعبين الحاليين والسابقين ممن نجحوا في الفوز بلقب ثلاث بطولات غير انهم عجزوا عن إحراز اللقب الرابع سواء مع أنديتهم او منتخبات بلادهم، مثل المهاجم الألماني السابق يورغن كلينسمان الذي نال مع منتخب بلاده لقبي كأس العالم 1990 وكأس أمم أوروبا 1996 ، بينما حقق مع ناديي إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني لقب كأس الاتحاد الأوروبي عامي 1991 و 1996، غير انه لم يحرز لقب دوري أبطال أوروبا ، مثله مثل مواطنه لوثر ماتيوس الفائز مع بلاده بلقب كأس أمم أوروبا مع ألمانيا الغربية عام 1980 و لقب كأس العالم 1990 ، فيما حقق مع إنتر ميلان وبايرن ميونيخ لقب كأس الاتحاد الأوروبي عامي 1991 1996 ، كما حقق المدافع الفرنسي الاسبق ليليان تورام الثلاثية في ثلاثة اعوام متتالية بعدما فاز مع منتخب فرنسا بلقبي كأس العالم 1998 و كأس أمم أوروبا 2000 ، فيما أحرز مع نادي بارما لقب كأس الاتحاد الاوروبي عام 1999 ، بينما لم يفز بلقب دوري أبطال أوروبا.

