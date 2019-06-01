أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 1 يونيو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، طارق حامد يعود لقيادة وسط الزمالك أمام حرس الحدود، عبد الحفيظ يرفض سفر لاعبى الأهلي دون إذن من الجهاز الفنى.

طارق حامد يعود لقيادة وسط الزمالك أمام حرس الحدود

يعود طارق حامد لاعب وسط الزمالك لقيادة خط وسط الفريق الأبيض فى مواجهة حرس الحدود، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة 30 من مسابقة الدورى الممتاز.

عبد الحفيظ يرفض سفر لاعبي الاهلي دون إذن من الجهاز الفني

حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاعبي فريقه من السفر للخارج، إلا بعد الحصول على أذن منه خاصة وأن هناك متغيرات كثيرة فى جدول مسابقة الدوري العام فى الوقت الراهن، على الرغم من تأكيد اتحاد الكرة أن الفريق لن يلعب مواجهتي المقاولون والزمالك المتبقيين له فى الدوري العام إلا بعد كأس الأمم الافريقية.

الأهلي يكشف تطورات تأهيل سعد سمير من إصابة الركبة

أكد الجهاز الفني للأهلي تحسن حالة سعد سمير، مدافع الفريق، الذى يؤدى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلي والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى.

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تذكرتى: الاستعانة بكاميرات للتحقق من هوية حاملى الـfan idفى امم افريقيا

كشف مسئولو الشركة المنفذة لتطبيق تذكرتى الخاص بحجز وبيع تذاكر بطولة امم افريقيا 2019 عن الاستعانة بكاميرات حديثة للتحقق من هوية الأشخاص حاملى التذاكر والـ fan id..

مدبولى يعود لحسابات جهاز الزمالك بعد تنصيب جلال

عاد أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك للحسابات الفنية لجهاز الفريق الأبيض بعد تولى خالد جلال القيادة الفنية للفريق عقب رحيل السويسرى كريستيان جروس عن قيادة الأبيض بعد نهاية عقده.

رمضان صبحى يستغل إجازته فى الاستجمام بالجونة

استغل رمضان صبحى، صانع ألعاب النادى الأهلي، إجازة الـ 48 ساعة التى حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء للسفر إلى الجونة بصحبة زوجته حبيبة إكرامى.

طارق حامد يوزع "مصاحف" تيمناً بالعشر الأواخر من شهر رمضان

حرص طارق حامد، لاعب وسط نادى الزمالك، على توزيع مصاحف القرآن الكريم على بعض الجماهير تيمناً ببركة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.