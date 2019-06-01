شكرا لقرائتكم خبر عن الدجلاوية بيدعموا زلزال.. جلسة مع ماجد المصرى لإقناعه برد الـ300 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوادى دجلة، عبر حسابها على إنستجرام، صوراً لـ أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز والمنتخب الوطنى، جمعته بلاعبى وادى دجلة دودو الجباس وأسامة العزب، بالإضافة إلى الفنان ماجد المصرى.

وعلقت الصفحة على الصورة قائلة، "لاعبو دجلة الجباس والعزب قعدوا قعدة عرب مع خليل سليمان السواح، بحضور الشناوى، علشان يرجعوا الـ300 متر لمحمد حربى كرامة زلزال الدجلاوية بيدعموا زلزال".

يذكر أن أحمد الشناوى انضم إلى قائمة الفراعنة التى أعلنها خافير أجيرى مدرب المنتخب الوطنى والتى تستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية فى 21 يونيو الجارى.

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أحمد الشناوي ولاعبي دجلة

أحمد الشناوي وماجد المصري

الشناوي وماجد المصري

