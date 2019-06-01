شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك يتسلحون بالأعمال الخيرية للزحف على قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص نجوم الزمالك على الأعمال الخيرية فى الشهر الكبير بعد الحصول على الكونفدرالية والطموح فى التتويج بالدورى الممتاز هذا الموسم، ويستعد اللاعبون للمباريات القادمة بتقديم الأعمال الخيرية للتقرب إلى الله فى الشهر الكريم.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأعمال الخيرية التى قام بها ثنائى الزمالك طارق حامد ومحمود كهربا فى التقريرالتالى:

حرص طارق حامد، لاعب وسط نادى الزمالك، على توزيع مصاحف القرآن الكريم على بعض الجماهير تيمناً ببركة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ويعود طارق حامد لقيادة خط وسط الزمالك في مباراة حرس الحدود التي تقام ضمن منافسات الجولة 30 والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية يوم الاثنين المقبل.

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ذبح محمود كهربا، صانع ألعاب الزمالك، عجلا قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، ونشر فيديو عبر صفحته أثناء ذبح العجل بصحبة والده.



كهربا يذبح عجلا 2

كهربا يذبح عجلا