شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 1 / 6 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 1 / 6 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلي يبحث مع مونتيرى ملف انتقال "الهارب" كوليبالى للنجم الساحلى

استفسر مسئولو النادى الأهلى من المحامى السويسرى مونتيرى عن تطورات أزمة توقيع الإيفوراى سليمانى كوليبالى، لاعب الفريق السابق، للنجم الساحلى التونسى. واستعان الأهلى بالمحامى السويسرى الشهير للدفاع عن حقوق النادى فى هذه القضية، بعدما تحدث المهندس خالد مرتجى، عضو المجلس، مع مونتيرى بناءً على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادى، وتم اتخاذ أكثر من خطوة منها إرسال الاهلى خطاب للنجم الساحلى لإبلاغه بعدم صحة تعاقده مع كوليبالى الذى هرب من الأهلى فى مايو 2017 فى ظل حصول الأهلى على أحكام نهائية واجبة النفاذ.

الأهلي يكشف تطورات تأهيل سعد سمير من إصابة الركبة

أكد الجهاز الفني للأهلي تحسن حالة سعد سمير، مدافع الفريق، الذى يؤدى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلي والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى.

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لجنة تخطيط الكرة فى الأهلي تناقش "ملف الإعارات"

تناقش لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الأهلى، التى شكّلها محمود الخطيب رئيس النادى مؤخراً، ملف الإعارات الخاصة بفريق الكرة، سواء بالنسبة للاعبين الذين رحلوا من النادى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة، أو لاعبى الفريق الحاليين الذين تلقوا عروضاً من أندية خارجية للرحيل عن الاهلى الصيف المقبل.

لاسارتي يطمئن على برنامج تأهيل محمد محمود من الصليبى

اطمأن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، على سير البرنامج التأهيلي للاعب الفريق محمد محمود الذى يعانى من الإصابة فى الرباط الصليبى.وعاد محمد محمود مؤخرًا من ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلى، ويؤدى تدريبات علاج طبيعى وتأهيل يومية فى إطار الجدول التأهيلى الذى عاد به من ألمانيا مؤخرًا. يذكر أن محمد محمود أجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر، ويستكمل فى الوقت الحالى برنامجه التأهيلى تمهيدًا للدخول قريبا فى مرحلة جديدة من التأهيل داخل الملعب.اطمأن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، على سير البرنامج التأهيلي للاعب الفريق محمد محمود الذى يعانى من الإصابة فى الرباط الصليبى.

الأهلي يحذر اللاعبين من تكرار "خناقة" رمضان ومحارب

حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ثنائي الفريق إسلام محارب ورمضان صبحي من تكرار ما حدث منهما في مران الفريق مساء أمس الأول ، الخميس، بملعب التتش حيث دخلا في مشادة عنيفة استلزمت تدخل بعض لاعبي الفريق وأفراد من الجهاز الفني لإنهاء الأزمة سريعاً قبل أن يُقرر عبد الحفيظ تغريم الثنائي مالياً.