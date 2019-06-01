رؤوف عبد القادر ينضم لاجتماع مجلس الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، لاجتماع مجلس الادارة المنعقد حاليا بمقر الجزيرة من أجل مناقشته فى عدة أمور خاصة بالنشاط الرياضى وتشكيل الأجهزة الفنية بالنشاط الرياضى. ويناقش مجلس الأهلى عدة أمور أبرزها تحديد موقف النادى من استكمال بطولة الدورى الممتاز، بعد قرار المجلس الجمعة قبل الماضية بعدم استكمال المسابقة حال تأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا المقبلة. ومن المقرر أن يصدر مجلس الأهلى قراراته بعد قليل.

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