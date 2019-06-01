شكرا لقرائتكم خبر عن غنام محمد يغيب عن الإنتاج الحربى أمام دجلة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتقد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، جهود لاعبه غنام محمد فى مباراة وادى دجلة المقبلة بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة وادى دجلة الاثنين المقبل فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى العام. Advertisements ونجح الإنتاج الحربى فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدورى ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة. ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكهم 42. وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادٍ للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غنام محمد يغيب عن الإنتاج الحربى أمام دجلة بسبب الإيقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.