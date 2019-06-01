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أيمن يونس: تغيير الجهاز الفنى للزمالك تحدٍ جديد للاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن تغيير الجهاز الفنى للأبيض تحدٍ جديد للاعبين فى قدرتهم على النجاح، مع وضع العواطف جانباً، خاصة أنه يوجد لاعبين متأثرين عاطفيا برحيل السويسرى كريستيان جروس.

وأضاف يونس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اللاعبون لن يستطيعوا التفريط فى لقب الدورى هذا الموسم، ومعهم المدير الفنى الجديد خالد جلال.

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وأشار يونس إلى أن التحديات والدوافع موجودة لدى لاعبى الزمالك للقتال لآخر ثانية فى الدورى، بالرغم أن الأجواء غير صحية من الناحية الكروية ولكنها ظروف استثنائية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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