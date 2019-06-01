شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعاقد مع أحمد عمارة لاعب سلة سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو النادى الأهلى مع أحمد مصطفى عمارة، لاعب الفريق السابق وسبورتنج الحالى، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد. Advertisements وبدأ عمارة كرة السلة فى النادى الأوليمبى ومنه إلى الأهلى ثم سبورتنج وخلال 3 سنوات مع الفريق الأخير حقق كأس مصر وبطولة الدورى مرتين. يذكر أن الأهلى لم يتعاقد مع مدير فنى حتى الآن لفريق السلة خلفا لطارق خيرى الذى اعتذر عن استكمال المهمة رسميا.

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