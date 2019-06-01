شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجمهور يتوافد على منفذ "تذكرتى" بالإسماعيلية لاستلام الـ FAN ID والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل منفذ "تذكرتى" بمحافظة الإسماعيلية أعدادا من الجماهير الراغبة فى حضور مباريات كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق فعالياتها بمصر فى الحادى والعشرين من شهر يونيو الحالى.

وبدأت الجماهير فى استلام بطاقات المشجع Fan ID وتذاكر حضور مباريات المجموعة، فى ظل الإقبال على الحجز واستخراج البطاقة، ذكر المسئولين عن المنفذ أن "تذكرتى" تتيح لأى فرد تحديد فرد آخر لاستلام البطاقات والتذاكر نيابة عنه بعد تسجيل بيانات الشخصية كمستلم، وذلك الإجراء للتسهيل على المجموعات.

وتستضيف الإسماعيلية المجموعة السادسة والتى تضم كلا من: الكاميرون، غانا، غينيا بيساو وبنين.