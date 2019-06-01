شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يجتمع مع لاعبى الزمالك والجهاز قبل معسكر مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر
كما ينوى مرتضى منصور تحذير اللاعبين من افتعال أية أزمات خاصة بعد واقعة الاشتباك الأخيرة بين محمد إبراهيم وكهربا مع الجماهير فى مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة، والتى تعادل فيها الفريقان بهدف لكل منهما.
ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود بعد غد الإثنين فى اللقاء المؤجل الأسبوع الثلاثين بالدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يجتمع مع لاعبى الزمالك والجهاز قبل معسكر مباراة حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.