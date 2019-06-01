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مرتضى منصور يجتمع مع لاعبى الزمالك والجهاز قبل معسكر مباراة حرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مساء اليوم، السبت، رئيس نادى الزمالك، مرتضى منصور، جلسة مع لاعبى الفريق والجهاز الفنى الجديد بقيادة خالد جلال، من أجل الحديث عن أهمية المرحلة المقبلة، وذلك قبل معسكر مباراة حرس الحدود الذى سيقام غدًا الأحد.

كما ينوى مرتضى منصور تحذير اللاعبين من افتعال أية أزمات خاصة بعد واقعة الاشتباك الأخيرة بين محمد إبراهيم وكهربا مع الجماهير فى مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة، والتى تعادل فيها الفريقان بهدف لكل منهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود بعد غد الإثنين فى اللقاء المؤجل الأسبوع الثلاثين بالدورى.

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