شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. لينا طارق نجمة طائرة سبورتنج تقدم طريقة عمل كيكة البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نجمة اليوم لينا طارق عبده، لاعبة الكرة الطائرة بنادى سبورتنج، والتى تقدم طريقة عمل كيكة البلح فى الوصفة التالية: المقادير: المقادير: ٦بيضات ٣ فانيليا + بيكينج بودر ١سكر عادي Advertisements ١ سكر بودر ١ دقيق ٢٠٠ جرام زبدة كيلو بلح أسود طريقة التحضير: طريقة التحضير: نحضر الصينيه ونضع الزبدة وبعد ذلك نضع عليه البلح مفصص و مع رش كوب السكر البودرة . وبعد ذلك نضع البيض مع الفانيليا والسكر و خفقهم جيدا في الخلاط وبعد ذلك نضع العجين في طبق و نضع كوب الدقيق مع البيكينج بودرتدريجيا ويضرب العجين كله مع بعض وبعد ذلك يضع فوق البلح المجهز في الصينيه ويدخل الفرن.

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