سوبر كورة.. نهائي رادس يكشف خداع الأهلي فى نسختى 2017 و2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباريات إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي مهزلة كروية فى سابقة لم تحدث بالملاعب الأفريقية، بعدما تأخر استكمال المباراة لمدة ساعة كاملة بسبب احتجاج الوداد على إلغاء هدف صحيح ومطالبته باللجوء إلى تقنية الفيديو، وباللجوء إلى الفار تبين أن التقنية غير مُفعلة وتم تعطيلها دون معرفة أسباب ذلك رغم إعلان أن المباراة ستقام بتقنية الفار. لمعرفة كيف تم خداع الأهلى اضغط هنا

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