«صلاح وروز».. 3 معارك تشعل لهيب نهائي دوري الأبطال

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يلتقي ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة إنجليزية يسعى خلالها الأول إلى تتويج سادس في المسابقة القارية، ويرغب الثاني في رفع كأسها في أول نهائي له فيها

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحًا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته نهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، بينما يبحث السبيرز عن الفوز بلقبه الأوروبي، خاصة أنه يخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتواجه الفريقان مرتين في الدوري هذا الموسم، وحسم الريدز المواجهتين لصالحه بنفس النتيجة 2-1.

ووصل كل من ليفربول وتوتنهام إلى المباراة النهائية بصورة درامية، فليفربول قلب خسارته ذهابًا أمام برشلونة بنتيجة 3-0، إلى فوز على ميدانه برباعية نظيفة أمام توتنهام فقلب خسارته على أرضه بهدف نظيف أمام أياكس إلى فوز في هولندا بنتيجة 3-2. وسبق أن شهد نهائي دوري الأبطال وجود فريقين من بلد واحد في 6 مرات

ووصل كل من ليفربول وتوتنهام إلى المباراة النهائية بصورة درامية، فليفربول قلب خسارته ذهابًا أمام برشلونة بنتيجة 3-0، إلى فوز على ميدانه برباعية نظيفة أمام توتنهام فقلب خسارته على أرضه بهدف نظيف أمام أياكس إلى فوز في هولندا بنتيجة 3-2. وسبق أن شهد نهائي دوري الأبطال وجود فريقين من بلد واحد في 6 مرات سابقة في عام 2000 بين ريال مدريد وفالنسيا، وعام 2003 بين ميلان ويوفنتوس، وعام 2008 بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، وعام 2013 بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، وعامي 2014 و2016 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. وفي ما يلي عرض لأبرز 3 معارك جانبية متوقعة في المباراة التي يستضيفها ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد، ويرجح أن تكون حاسمة في مسار اللقب: Advertisements كلوب وبوكيتينو

رجح مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أن تكون المباراة النهائية مواجهة مشاعر وعواطف أكثر منها معركة تكتيكات، لكن التنافس بينه وبين المدرب الألماني لليفربول يورجن كلوب يتوقع أن يكون فاصلا في تحديد إلى من ستؤول الكأس ذات الأذنين الكبيرتين عند صافرة النهاية. كلوب وبوكيتينورجح مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أن تكون المباراة النهائية مواجهة مشاعر وعواطف أكثر منها معركة تكتيكات، لكن التنافس بينه وبين المدرب الألماني لليفربول يورجن كلوب يتوقع أن يكون فاصلا في تحديد إلى من ستؤول الكأس ذات الأذنين الكبيرتين عند صافرة النهاية. والسؤال الأهم بالنسبة إلى بوكيتينو يتعلق بقدرة قائد خط هجومه هاري كين على المشاركة في المباراة، بعد غيابه منذ أبريل الماضي بسبب إصابة في الكاحل. بالنسبة إلى كلوب، خيارات خط الوسط ستكون صعبة أيضا بين جوردان هندرسون والهولندي جورجينيو فينالدوم وجيمس ميلنر والبرازيلي فابينيو، ويمكن لخيارات المدرب الألماني أن تقدم مؤشرا على المقاربة التي سيعتمدها خلال المباراة: أسلوب منضبط يميل إلى الإمساك باللعب، أو أسلوب سريع مفتوح كما يفضل عادة، وهو أيضا نسق يحبذه توتنهام. صلاح وروز

يأمل النجم محمد صلاح في أن يعوض خيبة نهائي المسابقة في الموسم الماضي، عندما خرج مصابا بعد نحو 25 دقيقة فقط على أثر احتكاك قاسٍ مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، في مباراة خسرها ليفربول 1-3. صلاح وروزيأمل النجم محمد صلاح في أن يعوض خيبة نهائي المسابقة في الموسم الماضي، عندما خرج مصابا بعد نحو 25 دقيقة فقط على أثر احتكاك قاسٍ مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، في مباراة خسرها ليفربول 1-3. وعلى الرغم من تراجع شهيته التهديفية في بعض مراحل هذا الموسم، لا يزال المهاجم المصري سلاحا فتاكا في خط مقدمة ليفربول، إلى جانب السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو الجاهز للمشاركة في المباراة بعد غيابه مؤخرا بسبب الإصابة. وعلى الجناح الأيمن، سيكون صلاح في مواجهة الظهير الإنجليزي لتوتنهام داني روز، الذي قدم أداءً صلبا في مواجهة أياكس أمستردام في الدور نصف النهائي، ويأمل في تكرار ذلك للحد من سرعة "الملك المصري" وخطورة انطلاقاته. إريكسن وفينالدوم

كان فينالدوم أحد نجوم إياب الدور نصف النهائي ضد برشلونة الإسباني، عندما دخل بديلا وسجل هدفين، مساهما في فوز فريقه على ملعبه أنفيلد 4-0، وقلب خسارته القاسية ذهابا في كامب نو بثلاثية نظيفة، ومن المتوقع أن يعتمد كلوب مجددا على اللاعب الهولندي في النهائي، لا سيما لقدرته على أداء أدوار مختلفة في خط الوسط والمتابعات الهجومية في أثناء تقدم فريقه. إريكسن وفينالدومكان فينالدوم أحد نجوم إياب الدور نصف النهائي ضد برشلونة الإسباني، عندما دخل بديلا وسجل هدفين، مساهما في فوز فريقه على ملعبه أنفيلد 4-0، وقلب خسارته القاسية ذهابا في كامب نو بثلاثية نظيفة، ومن المتوقع أن يعتمد كلوب مجددا على اللاعب الهولندي في النهائي، لا سيما لقدرته على أداء أدوار مختلفة في خط الوسط والمتابعات الهجومية في أثناء تقدم فريقه. بالنسبة للفريق اللندني، يرجح أن يكون صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن محور الحركة في خط الوسط والانتقال من الدفاع إلى الهجوم، معوّلا بشكل أساسي على نظرته الثاقبة في أرض الملعب، وتمريراته المتقنة في منطقة الخصم، لا سيما إذا ما أراد فريق "سبيرز" كسر الصلابة الدفاعية لليفربول وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.



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