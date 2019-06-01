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الذكريات السيئة تطارد كلوب من حكم نهائي الأبطال

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٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

يورجين كلوب

يورجين كلوب

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا اليوم بين وتوتنهام، للحكم السلوفيني دامير سكومينا، وهو الحكم الذي يملك خبرة كبيرة، حيث وجد كحكم رابع في العديد من مباريات يورو 2008 وأدار مباريات في الأولمبياد بنفس العام، كما أشرف على تحكيم 3 مباريات في يورو 2012 وكان حكمًا للسوبر الأوروبي بين وأتلتيكو مدريد عام 2012، وأدار العديد من المباريات في ، كما أشرف على مباراتين في يورو 2016.

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وأدار سكومينا نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وأياكس في عام 2017، وأدار 3 مباريات في نهائي كأس العالم التي أقيمت في روسيا العام الماضي. كما وجد سكومينا حكما رابعا في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، وحينها كان يورجين كلوب مدرب ليفربول الحالي، مدربًا لدورتموند

وأدار سكومينا نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وأياكس في عام 2017، وأدار 3 مباريات في نهائي كأس العالم التي أقيمت في روسيا العام الماضي.

كما وجد سكومينا حكما رابعا في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، وحينها كان يورجين كلوب مدرب ليفربول الحالي، مدربًا لدورتموند الذي خسر اللقاء بنتيجة 2-1، بفضل هدف آرين روبين في الوقت القاتل من الشوط الثاني.

ويبحث كلوب اليوم عن فك عقدته الأوروبية، حيث خسر 3 نهائيات، الأول أمام بايرن كما سبق ذكره، والثاني رفقة ليفربول أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي عام 2016، والثالث الموسم الماضي رفقة ليفربول أيضًا ولكن أمام في دوري أبطال أوروبا.

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