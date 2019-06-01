الامارات | الوصل يخسر في موسم واحد أكثر من هزائمه مع أروابارينا بموسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يخسر في موسم واحد أكثر من هزائمه مع أروابارينا بموسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى الوصل موسمه بحلوله في المركز التاسع على لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، ليتراجع ستة مراكز مقارنة بالموسم الماضي، عندما حل ثالثاً، إذ لم يكن تراجع «الإمبراطور» فقط بالنسبة إلى مركزه في جدول الترتيب، وإنما حقق خمسة أرقام سلبية، كان أبرزها خسارته في موسم واحد عدد مباريات، أكثر من المباريات التي تعرض خلالها للهزيمة مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في موسمين.

وخسر الوصل في الموسم الحالي 12 مباراة، وهو أكثر من عدد المباريات التي خسرها في آخر موسمين، والتي بلغت 8 هزائم تحت قيادة «الفاسكو»، إذ خسر «الإمبراطور» في موسم 2016-2017 مع المدرب الأرجنتيني في ثلاث مباريات، بينما خسر في الموسم الماضي في خمس مباريات.

أما ثاني الأرقام السلبية التي تكبدها الوصل في الموسم الحالي، كانت حلول الفريق في المركز التاسع في الدوري، وهو أدنى ترتيب يصل إليه الوصل منذ 2013-2014، عندما حل الفريق في المركز الـ 12، بينما جاء «الأصفر» سادساً في موسمي 2014-2015 و2015-2016 مع المدرب الأرجنتيني غابرييل كالديرون، في المقابل كانت أفضل نتائج الوصل منذ تطبيق الاحتراف في 2008، مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا باحتلال الفريق المركز الثاني في 2016-2017، والمركز الثالث في الموسم الماضي.