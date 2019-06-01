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الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سفر اللاعبين إلى الإسكندرية عصر غدا الأحد، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة نادي حرس الحدود.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد أعلن عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة خالد جلال المدير الفني بعد تعيينه خلفا للسويسرى كريستيان جروس الذي انتهى عقده الليلة.

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ويضم الجهاز الفني خالد جلال مديرا فنيا، ونبيل محمود مدربا عاما، وتامر عبدالحميد وأمير عزمي مدربين مساعدين، وخالد متولي مدربا مؤقتا لحراس المرمى لحين تولى أيمن طاهر مسئولية مدرب الحراس بعد انتهاء مهمته مع نادى الاتحاد السكندري.

كما استمر أمير مرتضى في منصبه كمشرف عام على الكرة وأيمن حافظ مسئولا إداريا، واحتفظ النادى بتشكيل الجهازين الطبي والإداري ولم يطرأ أي تغيير بهما.

ويلتقي الزمالك مع حرس الحدود في العاشرة مساء الإثنين المقبل، على ملعب المكس بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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