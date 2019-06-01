دقيقة صمت قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي قرر الوقوف دقيقة صمت، قبل المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا بين توتنهام وليفربول، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن دقيقة الصمت ستكون حدادًا على الإسباني خوسيه أنطونيو رييس نجم آرسنال وريال مدريد السابق، الذي وافته المنية، اليوم السبت، في حادث سيارة بإشبيلية عن عمر ناهز 35 عامًا.

وكان رييس قد قضى 3 مواسم في آرسنال بين عامي 2004 و2007، وتوج مع الجانرز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة.

كما لعب رييس مع أتلتيكو وريال مدريد، حيث توج مع الميرنجي بلقب الليجا مرة واحدة في موسم 2006-2007، بينما فاز مع الروخي بلانكوس، بلقب الدوري الأوروبي مرتين عامي 2010 و2012.

يذكر أن رييس يمتلك سجلاً دوليًا به 21 مباراة مع منتخب إسبانيا، وسجل مع الماتادور 4 أهداف.