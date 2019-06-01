شكرا لقرائتكم ظهير الأهلى يستغل الأجازة في مؤازرة محمد صلاح بنهائي دوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توجه محمد هاني ظهير ايمن فريق الأهلي الي اسبانيا خلال الساعات الماضية لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد هاني وتوتنهام في التاسعة من مساء اليوم السبت.
يستغل محمد هاني الراحة التي حصل عليها من التدريبات في الأهلي أمس واليوم وقرر السفر إلى إسبانيا لحضور المباراة المرتقبة ودعم محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني.
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