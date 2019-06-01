الأهلي يستعيد لاعبه السابق لتدعيم فريق السلة...

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جدة - عمرو شويل نجح مسئولو النادى الأهلى في التعاقد مع أحمد مصطفى عمارة لاعب فريق كرة السلة السابق و سبورتنج الحالى لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد . وبدأ عمارة كرة السلة فى النادى الاوليمبى ومنه إلى الاهلى ثم سبورتنج وخلال 3 سنوات مع الفريق الاخير حقق كأس مصر و بطولة الدورى مرتان. يذكر أن الاهلى لم يتعاقد مع مدير فنى حتى الان لفريق السلة خلفا لطارق خيرى الذى اعتذر عن استكمال المهمة رسميا.

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