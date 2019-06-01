شكرا لقرائتكم رياضة بولو الفيلة.. أشبه بلعبة الجولف والخلاف امتطاء ظهر الفيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر، حيث أن الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة.

"الخليج 365" يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..

رياضة غريبة ظهرت فى نيبال ، و أول بطولة أقيمت فى مدينة هوا هين الساحلية عام 2001 ، و جذبت لها الكثير من محبى هذه اللعبة .

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لعبة بولو الأفيال يقوم فيها اللاعبون بضرب كرة البولو بمطرقة ، التى تكون طويلة حتى تصل الى الأرض و تتناسب مع ارتفاع الفيل ، ويمتطي اللاعبون الفيلة ويضربون الكرة بعصا "البولو" الشهيرة ، لكن في "بولو الفيلة" هي عصا طويلة يتراوح طولها بين ست وعشر أقدام، من أجل إصابة الكرة من أعلى ظهر الفيل، إذ إن اللاعب عليه ضرب الكرة وتمريرها إلى الزميل وصولاً إلى المرمى لتسجيل الأهداف.

وتختلف الكرة التى يتم استخدامها فى بولو الأفيال عن الكرة التى يتم استخدامها فى البولو العادى ، وكذلك المطرقة المستخدمة تختلف عنها فى بولو الخيول

ويركب الفيل رجل يقوده من الأمام وخلفه اللاعب الذي يحمل العصا ويضرب الكرة ويمررها إلى زملائه على الفيل الآخر، لكن في نفس الوقت تقع على اللاعب مسؤولية مهمة أخرى وهي توجيه الرجل الذي يقود الفيل من أجل السير بالطريق الذي يريده اللاعب بغية توجيه الكرة بالشكل المطلوب.