شكرا لقرائتكم مطبخ الكابتن.. لينا طارق تقدم طريقة كيكة البلح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجمات الرياضة مثلهم مثل أى فتاة فى شهر رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية.

ويحرص "الخليج 365" على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

نجمة اليوم ، لينا طارق عبده لاعبة الكرة الطائرة بنادى سبورتنج و التى تقدم طريقة عمل كيكة البلح فى الوصفة التالية :

المقادير :

٦ بيضات

٣ فانيليا + بيكينج بودر

١سكر عادي

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١ سكر بودر

١ دقيق

٢٠٠ جرام زبدة

كيلو بلح أسود

طريقة التحضير :

نحضر الصينيه و نضع الزبدة وبعد ذلك نضع عليه البلح مفصص و مع رش كوب السكر البودرة .

وبعد ذلك نضع البيض مع الفانيليا والسكر و خفقهم جيدا في الخلاط وبعد ذلك نضع العجين في طبق و نضع كوب الدقيق مع البيكينج بودرتدريجيا ويضرب العجين كله مع بعض وبعد ذلك يضع فوق البلح المجهز في الصينيه ويدخل الفرن.