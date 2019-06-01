شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار.. رقم مميز لحسن الشاذلى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد حسن الشاذلى هو هداف منتخب مصر التاريخى فى بطولات أفريقيا برصيد 12 هدفا وهداف نسخة 1963 برصيد 6 أهداف، وحصل مع المنتخب المصرى على المركز الثالث عام 1963 واللاعب الوحيد الذى سجل هاتريك مرتين ببطولات أفريقيا، وذلك أمام نيجيريا فى نسخة 1963 وأمام كوت ديفوار فى نسخة 1970.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، كان أجيرى اختار قائمة ضمت 25 لاعبا للانضمام إلى معسكر المنتخب فى برج العرب بالإسكندرية يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 من الشهر ذاته استعدادا لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.