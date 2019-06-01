شكرا لقرائتكم بدء اجتماع مجلس الأهلى الطارئ لحسم موقف أزمة مباريات الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي الطارئ لمناقشة مصير الفريق الأحمر من استكمال مباريات الدوري العام أو رفض الاستكمال، اعتراضا على قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن تأجيل مبارياته المتبقية في المسابقة إلى ما بعد الانتهاء من بطولة أمم إفريقيا 2019.

كان مجلس الأهلي قد هدد بعدم استكمال مباريات الدورى بسبب وجود تعديلات في جدول الدوري وتأجيل لعب المباريات إلى ما بعد الانتهاء من بطولة أمم إفريقيا 2019 بالقاهرة.