شكرا لقرائتكم الانتهاء من أعمال التطوير باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستمر أعمال التطوير باستاد القاهرة، استعدادًا لاستضافة أمم أفريقيا 2019 المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وشهدت أعمال التطوير العديد من الأماكن خاصة غرف خلع الملابس و الحمامات والمدرجات و المقصورة الرئيسية

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.