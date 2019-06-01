شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يؤكد جاهزية الحناوي لدجلة بعد إصابته بمباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفني للانتاج الحربى أن إصابة معاذ الحناوى قائد الفريق التى تعرض لها فى مباراة الزمالك الاخيرة خفيفة ولن تمنعه من المشاركة أمام وادى دجلة يواجه الإنتاج الحربى نظيره وادى دجلة والمقرر لها الاثنين المقبل فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري العام ونجح الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة . Advertisements ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف . وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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