شكرا لقرائتكم خطوة واحدة تفصل ملعب الإسماعيلية عن التأهب لمباريات أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتربت أعمال التطوير في استاد الإسماعيلية من الانتهاء استعداداً لبطولة الامم الافريقية ولا يتبقى فى ملعب الإسماعيلية سوى تركيب عدة مقاعد “vip” بمدرجات الأمامية والرئيسية بعد خضوعه لعملية تطوير وتجديد شاملة بداية من واجهة الاستاد مرورا بالمدرجات وأرض الملعب وغرف الملابس وكشافات الانارة وختاما بالمضمار Advertisements ويستعد الملعب لاحتضان منافسات المجموعة السادسة والأخيرة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة والتى تنطلق خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو القادم. يذكر أن الاتحاد الافريقى سيتسلم ملاعب البطولة اعتبارا من يوم 11 يونيو القادم.

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