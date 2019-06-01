شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، رفض الطلب المقدم من الزمالك بتأجيل مباراته مع حرس الحدود بعد غد الاثنين بالدوري الممتاز بعدما طلب الأبيض التأجيل وفقا لتصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك. Advertisements أوضح مسئولو لجنة المسابقات، أنه من الصعب تأجيل مياريات للزمالك لأنه لعب عدد لقاءات أقل من الاهلي وموعد لقاء الحدود متفق عليه منذ فوز الزمالك بالكونفيدرالية وتم الاعلان عن خوض الزمالك مباراتين قبل أمم افريقيا وكان المفترض أن يتم اقامة 3 مباريات لكن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير اجيري رفض اقامة لقاءات في الدوري يوم 6 يونيو. كان الزمالك تعادل فى المباراة الأخيرة بالدورى أمام الانتاج الحربى 1-1.

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