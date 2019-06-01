لاعبو الأهلي والزمالك إيد واحدة بسبب هذا اللاعب...

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جدة - عمرو شويل اتفق لاعبو الأهلي والزمالك، على تعرض عبد الله جمعة ظهير أيسر القلعة البيضاء للظلم البين فى اختيارات المكسيكي أجيري لقائمة المنتخب الوطني استعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا 2019 بمصر. وشهدت الساعات الماضية، تجمع أكثر من لاعبى بالأهلي والزمالك على مائدة سحور بمناسبة عيد ميلاد صديق مشترك، وسيطر غياب عبد الله جمعة عن المنتخب الوطني على الأحاديث الجانبية خلال السحور، حيث أجمع لاعبو قطبى الكرة المصرية وعلى رأسهم حسين السيد لاعب الأهلي الذى شدد على تعرض لاعب نادي الزمالك لظلم شديد.

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