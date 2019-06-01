شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يحذر اللاعبين ممنوع الاشتباك مع الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مع لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفنى بقيادة خالد جلال مساء اليوم السبت من أجل مناقشة أولويات المرحلة المقبلة وذلك قبل معسكر مباراة حرس الحدود الذى سيقام غدًا الأحد.

يحذر رئيس الزمالك اللاعبين من إفتعال أية أزمات خاصة بعد واقعة الاشتباك الأخيرة بين محمد إبراهيم وكهربا مع الجماهير في مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة والتي تعادل فيها الفريقان بهدف لكل منهما.

ويخوض الزمالك مواجهة صعبة أمام حرس الحدود بعد غد الإثنين في اللقاء المؤجل الأسبوع الثلاثين بالدوري.